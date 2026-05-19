Кожевников: удивлён, что минскому «Динамо» не нужен Шипачёв, но у всех свои замашки

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о 39-летнем нападающем «Динамо» Минск Вадиме Шипачёве. По словам Кожевникова, руководству московского «Спартака» следует присмотреться к форварду, у которого истекает соглашение с минчанами.

«Я удивлён, что минскому «Динамо» он не нужен. Но у всех свои замашки. «Спартаку» нужен такой игрок, как Шипачёв. Думаю, руководству стоит рассмотреть его кандидатуру. Но всё зависит от цены и желания. Во-первых, у Вадима есть кубковый опыт. Как раз таких людей не хватает в составе. Во-вторых, у него в голове компьютер. Там голова работает на высочайшем уровне. Это ИИ. Будет отдавать передачи в клюшку, а партнёрам останется только подставить и забить. Жамнов на 100% знает, что опыта команде не хватает. Приход такого мастера будет плюсом для «Спартака». Даже два плюса», — приводит слова Кожевникова Legalbet.