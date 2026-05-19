«Из‑за отсутствия России упала конкуренция». Роман Ротенберг — о ЧМ-2026

Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг считает, что уровень конкуренции на проходящем в Швейцарии чемпионате мира — 2026 упал. По словам Ротенберга, ему об этом рассказали коллеги из США и Канады.

— Как вы отреагировали на то, что сборная США на юниорском чемпионате мира проиграла Латвии в четвертьфинале (2:5), а на взрослый чемпионат мира привезла слабую сборную, которая терпит одно поражение за другим? А ведь это — олимпийские чемпионы!

— Конкуренция — двигатель прогресса. Нужно движение вперёд. А конкуренция на чемпионатах мира упала из‑за отсутствия сборной России. Мне это подтвердили наши коллеги из США и Канады. Они приезжают на международные турниры, и у них не самая высокая мотивация. Россия для всех в хоккее была сумасшедшей мотивацией. Мы помним наши великие суперсерии. Например, 1972 год. Или матчи в Миннеаполисе, когда туда приезжает сборная СССР, и сами американцы называют её Red Machine. Команда‑мечты «Красная Машина». Так ведь всё начиналось.

И с того времени родилась новая культура хоккея, были заложены новые традиции. Их никак не поменять. Нет ничего лучшего для конкуренции и развития хоккея, чем матчи со сборной СССР, а позже — России. На этом выросли целые поколения канадцев и американцев. Я уверен, это противостояние скоро вернётся. А пока его на чемпионате мира нет, падает общий уровень, и отсюда такие результаты, — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».