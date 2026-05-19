Лишь две команды с 2010 года чаще «Монреаля» выходили в финал конференции НХЛ

«Монреаль Канадиенс» обыграл «Баффало Сэйбрз» в решающем седьмом матче серии второго раунда плей-офф со счётом 3:2 в овертайме и вышел в финал Восточной конференции. Канадский клуб в четвёртый раз с 2010 года будет играть в финале конференции. Лишь две команды с 2010 года чаще «Монреаля» выходили в финал конференции НХЛ

Чаще всех с 2010 года в финале конференции играла «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Молнии» семь раз доходили до третьего раунда плей-офф за этот отрезок. Пять раз в финале конференции с 2010 года играли «Нью-Йорк Рейнджерс».

В финале Восточной конференции «Монреаль» сыграет с «Каролиной Харрикейнз». Первый матч серии состоится в ночь на 22 мая.

