Директор «Северстали» назвал плюсы и минусы в возможном увеличении числа матчей в КХЛ

Директор «Северстали» Николай Канаков поделился мнением о возможном увеличении числа матчей в регулярном чемпионате КХЛ.

– Есть предложение увеличить количество матчей регулярного чемпионата с 68 до 74, чтобы по ходу сезона не было больших пауз между играми. Как вам такая идея?
– В НХЛ сейчас играют по 82 матча, со следующего сезона будет даже по 84. Понятно, чем больше матчей — тем лучше. Но в Северной Америке от этого зависит заработок. У нас в этом вопросе примерно так же, но нельзя забывать, что и расходы растут. На выезды нужны чартерные рейсы, а сейчас один авиационный керосин из-за событий на Ближнем Востоке взлетел в разы! В этом вопросе, как и везде, есть свои плюсы и минусы, — цитирует Канакова «Советский спорт».

