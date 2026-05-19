«Монреаль» стал самой молодой командой с 1993 года, вышедшей в финал конференции НХЛ

«Монреаль Канадиенс» обыграл «Баффало Сэйбрз» в решающем седьмом матче серии второго раунда плей-офф со счётом 3:2 в овертайме и вышел в финал Восточной конференции. «Канадиенс» стали самой молодой командой с 1993 года, вышедшей в финал конференции. Средний возраст команды составляет 25,8 лет.

В 1993 году также «Монреаль» вышел в финал конференции со средним возрастом игроков в 25,8 лет, считающимся по первой игре состава в плей-офф. В том сезоне «Канадиенс» стали обладателями Кубка Стэнли, переиграв в финале «Лос-Анджелес Кингз» в пяти матчах.

В финале Восточной конференции «Монреаль» сыграет с «Каролиной Харрикейнз». Первый матч серии состоится в ночь на 22 мая.

