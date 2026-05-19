Главная Хоккей Новости

Российский защитник Максим Грошев подписал новый контракт с «Тампа-Бэй»

Российский защитник Максим Грошев подписал новый контракт с «Тампа-Бэй»
Российский защитник Максим Грошев подписал новый двухлетний двусторонний контракт с «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщил журналистам агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы игрока в НХЛ.

Условия контракта:
первый год: $ 200 тыс. (гарантированный минимум $ 300 тыс.) на уровне АХЛ / $ 850 тыс. на уровне НХЛ;
второй год: $ 775 тыс. на уровне АХЛ / $ 900 тыс. на уровне НХЛ.

Грошев был задрафтован «Тампа-Бэй» в 2020 году в третьем раунде (85-й номер) драфта 2020 года как нападающий. В прошлом сезоне он успешно сменил позицию и перешёл в защиту. Статистика сезона-2024/2025 (АХЛ, «Сиракьюз Кранч»): 56 игр, 14 очков (семь голов, семь передач). Статистика сезона-2025/2026 (АХЛ, «Сиракьюз Кранч»): 58 игр, 21 очко (три гола, 18 передач).

В НХЛ в сезоне-2025/2026 Грошев провёл два матча, среднее игровое время 11.30.

