«Невероятное чувство». Сан-Луи поделился эмоциями от выхода «Монреаля» в финал конференции

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи высказался о победе в седьмом матче серии второго раунда плей-офф с «Баффало Сэйбрз» (3:2 ОТ).

«Прошлогодний опыт в плей-офф (поражение в первом раунде в пяти играх от «Вашингтон Кэпиталз». — Прим. «Чемпионата»), то, что мы переживаем сейчас, — это невозможно купить. Это потрясающе. Я так рад за игроков, что они это пережили.

Играть в НХЛ — это нереально, но пережить эту ситуацию «пан или пропал», когда либо идёшь дальше, либо заканчиваешь сезон, забить важный гол в овертайме — это невероятное чувство, которое испытывает игрок. Так рад, что мы это переживаем», — цитирует Сан-Луи пресс-служба клуба.

В финале Восточной конференции «Монреаль» сыграет с «Каролиной Харрикейнз». Первый матч серии состоится в ночь на 22 мая.