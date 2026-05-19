«Невероятное чувство». Сан-Луи поделился эмоциями от выхода «Монреаля» в финал конференции

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи высказался о победе в седьмом матче серии второго раунда плей-офф с «Баффало Сэйбрз» (3:2 ОТ).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
19 мая 2026, вторник. 02:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Дано (Гуле, Тексье) – 04:30     0:2 Болдюк (Судзуки, Хатсон) – 14:29 (pp)     1:2 Гринвей (Самуэльссон, Маленстин) – 33:19     2:2 Далин (Пауэр, Маклауд) – 46:27     2:3 Ньюхук (Каррье) – 71:22    

«Прошлогодний опыт в плей-офф (поражение в первом раунде в пяти играх от «Вашингтон Кэпиталз». — Прим. «Чемпионата»), то, что мы переживаем сейчас, — это невозможно купить. Это потрясающе. Я так рад за игроков, что они это пережили.

Играть в НХЛ — это нереально, но пережить эту ситуацию «пан или пропал», когда либо идёшь дальше, либо заканчиваешь сезон, забить важный гол в овертайме — это невероятное чувство, которое испытывает игрок. Так рад, что мы это переживаем», — цитирует Сан-Луи пресс-служба клуба.

В финале Восточной конференции «Монреаль» сыграет с «Каролиной Харрикейнз». Первый матч серии состоится в ночь на 22 мая.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
