Рафф — о вылете «Баффало» из Кубка Стэнли: сказал игрокам, что горжусь ими

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Линди Рафф поделился эмоциями от поражения в седьмом матче второго раунда Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
19 мая 2026, вторник. 02:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Дано (Гуле, Тексье) – 04:30     0:2 Болдюк (Судзуки, Хатсон) – 14:29 (pp)     1:2 Гринвей (Самуэльссон, Маленстин) – 33:19     2:2 Далин (Пауэр, Маклауд) – 46:27     2:3 Ньюхук (Каррье) – 71:22    

«Больно. Я сказал команде, что сейчас нам больно, но эта боль пройдёт. Не позволю этой одной игре определить весь наш сезон. Сказал игрокам, как ими горжусь. Мы боролись в шестой игре в Монреале, а затем вернулись сюда и дали себе все шансы на победу. Так что эта одна игра не определяет наш сезон», — цитирует Раффа пресс-служба клуба.

«Баффало» выиграл свой дивизион впервые за 16 лет. В последний раз такого успеха команда добивалась в далёком сезоне-2009/2010.

