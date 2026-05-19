Рафф — о вылете «Баффало» из Кубка Стэнли: сказал игрокам, что горжусь ими

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Линди Рафф поделился эмоциями от поражения в седьмом матче второго раунда Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ).

«Больно. Я сказал команде, что сейчас нам больно, но эта боль пройдёт. Не позволю этой одной игре определить весь наш сезон. Сказал игрокам, как ими горжусь. Мы боролись в шестой игре в Монреале, а затем вернулись сюда и дали себе все шансы на победу. Так что эта одна игра не определяет наш сезон», — цитирует Раффа пресс-служба клуба.

«Баффало» выиграл свой дивизион впервые за 16 лет. В последний раз такого успеха команда добивалась в далёком сезоне-2009/2010.