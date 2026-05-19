Штраф «Вегаса» за пропуск Тортореллой пресс-конференции остался в силе

Штрафные санкции для «Вегас Голден Найтс» и его главного тренера Джона Тортореллы остались в силе. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Эллиот Фридман.

«Встреча представителей «Вегаса» и НХЛ состоялась сегодня в 10 утра. На данный момент наложенные санкции остаются в силе. Штраф в размере $ 100 тыс., наложенный на Джона Тортореллу, а также лишение клуба выбора во втором раунде драфта.

Возможно, если «Вегас» будет соблюдать правила, этот вопрос может быть рассмотрен в будущем. Но, похоже, возможности для отмены штрафа за выбор во втором раунде драфта нет», — написал Фридман в соцсети Х.

Торторелла проигнорировал обязательную пресс-конференцию после шестой игры с «Анахайм Дакс» (5:1) в четвертьфинале Кубка Стэнли, а сам клуб не открыл для журналистов раздевалку, предоставив для общения лишь трёх игроков.

