Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Латвия — Австрия, результат матча 19 мая 2026 года, счет 1:3, ЧМ по хоккею 2026

Латвия проиграла сборной Австрии на чемпионате мира по хоккею 2026 года
Комментарии

Сегодня, 19 мая, в Цюрихе, Швейцария, завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Австрии и Латвии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали австрийские хоккеисты со счётом 3:1.

ЧМ-2026 . Группа A
19 мая 2026, вторник. 17:20 МСК
Латвия
Окончен
1 : 3
Австрия
0:1 Харниш (Штапельфельдт) – 27:11     1:1 Балцерс (Смирнов, Шмитс) – 40:25     1:2 Нисснер (Шнайдер, Рорер) – 44:22 (pp)     1:3 Рорер (Никль) – 59:58    

На 28-й минуте счёт открыл хоккеист сборной Австрии Тим Харниш, которому ассистировал Пауль Штапельфельдт. На первой минуте третьего периода сборная Латвии сравняла счёт — отличился Рудольф Балцерс. Через несколько минут австрийцы вновь вышли вперёд в счёте после гола Беньямина Нисснера. За две секунды до конца третьего периода Винценц Рорер забросил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счёт.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая. Австрия и Латвия выступают в группе А с командами Швейцарии, Великобритании, Германии, США, Венгрии и Финляндии.

Календарь чемпионата мира 2026 года
Таблица чемпионата мира 2026 года
Материалы по теме
Кросби, Селебрини или Ткачук. Кто станет главной звездой ЧМ-2026 по хоккею?
Кросби, Селебрини или Ткачук. Кто станет главной звездой ЧМ-2026 по хоккею?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android