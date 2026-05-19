Сборная Норвегии одержала крупную победу над Италией на чемпионата мира — 2026

Сегодня, 19 мая, прошёл матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Италии и Норвегии. Победу в игре одержала норвежская сборная со счётом 4:0.

За норвежскую сборную голами отметились Эскильд Бакке Ольсен, Ноа Стеен, Кристиан Косастуль и Тинус Люк Коблар. Голкипер Хенрик Хёукеланн записал на свой счёт «сухой» матч.

Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 команд, которые на групповом этапе разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A. Действующим чемпионом мира является сборная Соединённых Штатов Америки.