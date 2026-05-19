Нападающий «Баффало» Конста Хелениус присоединится к сборной Финляндии на чемпионате мира

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Конста Хелениус присоединится к сборной Финляндии по хоккею на чемпионате мира в Швейцарии в четверг. Сообщает Финская федерация хоккея. Сообщается, что Хелениус — последний игрок, присоединившийся к составу сборной на чемпионате мира.

Для 20-летнего Хелениуса этот турнир является вторым первенством планеты среди взрослых в его карьере. Он также участвовал в чемпионате мира 2024 года и с тех пор зарекомендовал себя как игрок международного уровня.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Хелениус провёл лишь девять матчей и набрал 4 (1+3) очка. В плей-офф на счету финна два гола в четырёх матчах.

