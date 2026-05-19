Черкас рассказал, почему считает Виктора Козлова лучшим тренером сезона в КХЛ

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас поделился мнением, кто заслужил приз лучшему тренеру КХЛ по итогам сезона-2025/2026. Ранее стало известно, что в список претендентов вошли Анвар Гатиятулин («Ак Барс»), Виктор Козлов («Салават Юлаев») и Андрей Разин («Металлург»).

«Я бы отдал награду Виктору Козлову. Мне кажется, он достоин. Работал в очень непростых условиях. И финансовая составляющая в «Салавате» была не очень хорошая, но он с честью вышел из этого положения.

Не удивлён, что в номинантах нет Хартли, который вроде вышел в финал Кубка Гагарина. Он получил готовую команду от Никитина, кое-что подправил, но в целом у него была готовая команда, которую главное было не сломать.

У Козлова же была немного другая ситуация. Он проявил тренерскую мудрость и мастерство, «Салават» играл неплохо», — цитирует Черкаса Vprognoze.ru.