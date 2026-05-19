Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Черкас рассказал, почему считает Виктора Козлова лучшим тренером сезона в КХЛ

Черкас рассказал, почему считает Виктора Козлова лучшим тренером сезона в КХЛ
Комментарии

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас поделился мнением, кто заслужил приз лучшему тренеру КХЛ по итогам сезона-2025/2026. Ранее стало известно, что в список претендентов вошли Анвар Гатиятулин («Ак Барс»), Виктор Козлов («Салават Юлаев») и Андрей Разин («Металлург»).

«Я бы отдал награду Виктору Козлову. Мне кажется, он достоин. Работал в очень непростых условиях. И финансовая составляющая в «Салавате» была не очень хорошая, но он с честью вышел из этого положения.

Не удивлён, что в номинантах нет Хартли, который вроде вышел в финал Кубка Гагарина. Он получил готовую команду от Никитина, кое-что подправил, но в целом у него была готовая команда, которую главное было не сломать.

У Козлова же была немного другая ситуация. Он проявил тренерскую мудрость и мастерство, «Салават» играл неплохо», — цитирует Черкаса Vprognoze.ru.

Материалы по теме
Официально
КХЛ объявила трёх номинантов на приз лучшему тренеру по итогам сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android