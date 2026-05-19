Тимур Билялов был заменён после трёх пропущеных шайб в пятом матче серии с «Локомотивом»
В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в эти минуты проходит пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2026 между местным «Локомотивом» и казанским «Ак Барсом». Идёт третий период — счёт 3:0 в пользу ярославской команды.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
19 мая 2026, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3-й период
4 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Фрейз (Паник, Береглазов) – 28:35 (5x5) 2:0 Кирьянов (Гернат) – 30:00 (5x5) 3:0 Фрейз (Паник, А. Радулов) – 42:25 (5x5) 4:0 Каюмов – 56:19 (en)
Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов был заменён после трёх пропущенных шайб за 42 с половиной минуты игры. В игру вступил Максим Арефьев, который в предыдущий раз принимал участие в матче второго раунда плей-офф с минским «Динамо».
Дублем в составе «Локомотива» отметился нападающий Байрон Фрейз. Ещё одну шайбу забросил Никита Кирьянов.
Шестой матч серии пройдёт в Казани 21 мая.
