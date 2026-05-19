«Локомотив» обыграл «Ак Барс» и теперь находится в одной победе от Кубка Гагарина

Сегодня, 19 мая, в Ярославле завершился пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Локомотив» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали хозяева со счётом 4:1. Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу ярославской команды.

Первый период прошёл без голов. На 29-й минуте нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз забил первый гол с передач Рихарда Паника и Алексея Береглазова. Через полторы минуты Никита Кирьянов удвоил преимущество хозяев в счёте. На старте третьего периода Фрейз оформил дубль, а вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов был заменён на Максима Арефьева. В концовке матча Артур Каюмов забросил четвёртую шайбу в пустые ворота. За полторы минуты до конца Александр Хмелевски размочил счёт.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 21, 23* мая.

* если потребуется

