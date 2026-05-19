Главная Хоккей Новости

Локомотив – Ак Барс, результат пятого матча 19 мая 2026 года, счет 4:1, плей-офф КХЛ 2025-2026 (финал, Кубок Гагарина)

«Локомотив» обыграл «Ак Барс» и теперь находится в одной победе от Кубка Гагарина
Сегодня, 19 мая, в Ярославле завершился пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Локомотив» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали хозяева со счётом 4:1. Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу ярославской команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
19 мая 2026, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Фрейз (Паник, Береглазов) – 28:35 (5x5)     2:0 Кирьянов (Гернат) – 30:00 (5x5)     3:0 Фрейз (Паник, А. Радулов) – 42:25 (5x5)     4:0 Каюмов – 56:19 (en)     4:1 Хмелевски – 58:27 (5x3)    

Первый период прошёл без голов. На 29-й минуте нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз забил первый гол с передач Рихарда Паника и Алексея Береглазова. Через полторы минуты Никита Кирьянов удвоил преимущество хозяев в счёте. На старте третьего периода Фрейз оформил дубль, а вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов был заменён на Максима Арефьева. В концовке матча Артур Каюмов забросил четвёртую шайбу в пустые ворота. За полторы минуты до конца Александр Хмелевски размочил счёт.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 21, 23* мая.

* если потребуется

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
