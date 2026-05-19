«Ванкувер» отправил в отставку тренерский штаб под руководством Адама Фута

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Райан Джонсон объявил об освобождении от своих обязанностей главного тренера Адама Фута и помощников Скотта Янга, Кевина Дина и Бретта Маклина.

Фут был нанят в качестве помощника тренера «Ванкувер Кэнакс» 22 января 2023 года. Специалист возглавил канадский клуб в мае 2025 года и руководил командой полноценный сезон. Ранее Фут никогда не занимал должность главного тренера клуба НХЛ. «Ванкувер» по итогам регулярки стал худшим клубом НХЛ.

Адам Фут — олимпийский чемпион 2002 года, участник трёх Олимпиад (1998, 2002, 2006) в составе сборной Канады. Бо́льшую часть карьеры провёл в клубе НХЛ «Колорадо Эвеланш», вместе с которым дважды выигрывал Кубок Стэнли (1996, 2001). Завершил игровую карьеру в 2011 году.