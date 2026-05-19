Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев стал пятым вратарём, одержавшим 50 побед в плей-офф КХЛ. Юбилейную победу игрок одержал в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (4:1).

Также по 50 побед в плей-офф КХЛ одержали вратари Илья Сорокин и Микко Коскинен, что соответствует третьему месту в истории лиги. На втором месте расположился голкипер Александр Ерёменко, одержавший 68 побед в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Лидером лиги по количеству побед в матчах Кубка Гагарина является вратарь Василий Кошечкин, на счету которого 86 побед.

Шестой матч финальной серии состоится в Казани 21 мая.