Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин назвал причины поражения «Ак Барса» в пятом матче финала с «Локомотивом»

Гатиятулин назвал причины поражения «Ак Барса» в пятом матче финала с «Локомотивом»
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение в пятом матче серии финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (1:4, 2-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
19 мая 2026, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Фрейз (Паник, Береглазов) – 28:35 (5x5)     2:0 Кирьянов (Гернат) – 30:00 (5x5)     3:0 Фрейз (Паник, А. Радулов) – 42:25 (5x5)     4:0 Каюмов – 56:19 (en)     4:1 Хмелевски – 58:27 (5x3)    

«Начали неплохо, потом отдали шайбу сопернику, чем он воспользовался. Бились до конца, но итог не в нашу пользу. Перед серией говорили, что важно правильно играть свои отрезки, когда у нас владение, у соперника. Не хватало контроля шайбы, было много брака, тратили силы на отборе, соперник этим воспользовался.

Принципиальна вся игра, поэтому играли до финальной сирены. Идёт противостояние, равные команды. Имели преимущество, хотели забить ещё. Идёт долгое противостояние, отнимает силы, важно правильно подготовиться к следующему матчу. У нас сильная команда, много сильных сторон», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» обыграл «Ак Барс» и теперь находится в одной победе от Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android