Результаты матчей ЧМ по хоккею — 2026 на 19 мая 2026 года

Во вторник, 19 мая, состоялись четыре матча в рамках группового этапа чемпионата мира — 2026, который проходит в швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая.

Италия — Норвегия — 0:4;

Латвия — Австрия — 1:3;

Словения — Словакия — 4:5 Б;

Венгрия — Великобритания — 5:0.

Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 команд, которые разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A. Действующим чемпионом мира является сборная США.