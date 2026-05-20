Результаты матчей ЧМ по хоккею — 2026 на 19 мая 2026 года

Во вторник, 19 мая, состоялись четыре матча в рамках группового этапа чемпионата мира — 2026, который проходит в швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая.

Результаты матчей ЧМ по хоккею — 2026 на 19 мая 2026 года:

Италия — Норвегия — 0:4;
Латвия — Австрия — 1:3;
Словения — Словакия — 4:5 Б;
Венгрия — Великобритания — 5:0.

Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 команд, которые разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A. Действующим чемпионом мира является сборная США.

Календарь чемпионата мира 2026 года
Таблица чемпионата мира 2026 года
