Никита Лямкин поделился настроем команды на шестой матч финала Кубка Гагарина

Защитник казанского «Ак Барса» Никита Лямкин поделился настроем команды на шестой матч финала Кубка Гагарина с «Локомотивом». Шестая встреча пройдёт в Казани 21 мая. Текущий счёт в серии 3-2 в пользу ярославского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
19 мая 2026, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Фрейз (Паник, Береглазов) – 28:35 (5x5)     2:0 Кирьянов (Гернат) – 30:00 (5x5)     3:0 Фрейз (Паник, А. Радулов) – 42:25 (5x5)     4:0 Каюмов – 56:19 (en)     4:1 Хмелевски – 58:27 (5x3)    

«Каждый матч важен. Сейчас мы у стенки. Думаю, отдадим всех себя. Команда должна выйти и умирать. Нужно работать, помогать партнёрам. Даже при удалениях должны выходить и играть впятером.

Конечно, пацаны расстроены. У нас были моменты. Понятно, что не владели инициативой, но забили бы полумоментики — это бы нам помогло», — передаёт слова Лямкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

