Защитник казанского «Ак Барса» Никита Лямкин поделился настроем команды на шестой матч финала Кубка Гагарина с «Локомотивом». Шестая встреча пройдёт в Казани 21 мая. Текущий счёт в серии 3-2 в пользу ярославского клуба.

«Каждый матч важен. Сейчас мы у стенки. Думаю, отдадим всех себя. Команда должна выйти и умирать. Нужно работать, помогать партнёрам. Даже при удалениях должны выходить и играть впятером.

Конечно, пацаны расстроены. У нас были моменты. Понятно, что не владели инициативой, но забили бы полумоментики — это бы нам помогло», — передаёт слова Лямкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.