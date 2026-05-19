Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Понимаем, что у нас было не так». Защитник «Ак Барса» — о поражении в пятом матче финала

«Понимаем, что у нас было не так». Защитник «Ак Барса» — о поражении в пятом матче финала
Комментарии

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин оценил поражение в пятом матче финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (1:4, 2-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
19 мая 2026, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Фрейз (Паник, Береглазов) – 28:35 (5x5)     2:0 Кирьянов (Гернат) – 30:00 (5x5)     3:0 Фрейз (Паник, А. Радулов) – 42:25 (5x5)     4:0 Каюмов – 56:19 (en)     4:1 Хмелевски – 58:27 (5x3)    

«Сложно сейчас по горячим следам что-то сказать, разбирать. Грустно, тяжело, но это наша работа. Особенно в плей-офф каждая победа и каждое поражение усиливаются по эмоциям, сейчас не будем акцентировать внимание на счёте в серии. Нам нужно выиграть один матч.

«Локомотив» заработал игрой в атаке свои голы. Понимаем, что у нас было не так в целом, но повторюсь, по горячим следам выводы делать какие-то не хочется. Завтра с холодной головой всё разберём, подготовимся к матчу.

Понимаем в целом, над чем нам надо работать, самое главное, как много характера в нашей команде, много неравнодушных ребят. Это самое главное», — передаёт слова Карпухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» обыграл «Ак Барс» и теперь находится в одной победе от Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android