«Понимаем, что у нас было не так». Защитник «Ак Барса» — о поражении в пятом матче финала

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин оценил поражение в пятом матче финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (1:4, 2-3).

«Сложно сейчас по горячим следам что-то сказать, разбирать. Грустно, тяжело, но это наша работа. Особенно в плей-офф каждая победа и каждое поражение усиливаются по эмоциям, сейчас не будем акцентировать внимание на счёте в серии. Нам нужно выиграть один матч.

«Локомотив» заработал игрой в атаке свои голы. Понимаем, что у нас было не так в целом, но повторюсь, по горячим следам выводы делать какие-то не хочется. Завтра с холодной головой всё разберём, подготовимся к матчу.

Понимаем в целом, над чем нам надо работать, самое главное, как много характера в нашей команде, много неравнодушных ребят. Это самое главное», — передаёт слова Карпухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.