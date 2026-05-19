Сурин — о победе в пятом матче: начали делать, о чём договаривались с ребятами

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин прокомментировал победу в пятом матче серии финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (4:1, 3-2). Шестой матч серии состоится в Казани 21 мая.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
19 мая 2026, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Фрейз (Паник, Береглазов) – 28:35 (5x5)     2:0 Кирьянов (Гернат) – 30:00 (5x5)     3:0 Фрейз (Паник, А. Радулов) – 42:25 (5x5)     4:0 Каюмов – 56:19 (en)     4:1 Хмелевски – 58:27 (5x3)    

«Хорошо подготовились, заряженными вышли, начали выигрывать единоборства, от этого пошло преимущество. Начали делать, о чём договаривались с ребятами после игры.

У нас все игроки, вся команда могут сыграть друг с другом, надо было что-то встряхнуть, думаю, никто даже не удивился, не был вопросов «почему?» и «зачем?». Просто старались выполнять свою работу. Выигрывали моменты и бились командой», — передаёт слова Сурина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

