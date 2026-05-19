«Даже не помню, что это, с памятью проблемы». Сурин — о своих словах про Сафонова

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин заявил, что уже не помнит своих слов о нападающем «Ак Барса» Илье Сафонове. Ранее Сурин сказал, что не знает о таком игроке. Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин пошутил, что Сурин имеет проблемы с памятью.

«Надо уже забыть про эту цитату [об Илье Сафонове], зачем сейчас уже это мусолить, даже не помню, что это, с памятью проблемы», — передаёт слова Сурина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

После пяти матчей финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» ведёт со счётом 3-2. Шестой матч состоится в Казани 21 мая. Ярославский клуб является действующим обладателем трофея.