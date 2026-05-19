Сурин высказался о столкновении с Миллером перед победным голом «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин высказался про падение защитника «Ак Барса» Митчелла Миллера перед вторым голом ярославского клуба в пятом матче финала Кубка Гагарина. Сурин проезжал по зоне соперника и столкнулся с американским защитником, который рухнул на лёд. Через несколько секунд «Локомотив» забил победный гол.

«Проезжал, понял, что кого-то задел, но даже не обратил внимание, кто это. Я даже вообще не понял, откуда он там выкатился. А потом уже всё, играли по ситуации — и Кирьянов забил», — передаёт слова Сурина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

