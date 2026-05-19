Главная Хоккей Новости

Сурин высказался о столкновении с Миллером перед победным голом «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин высказался про падение защитника «Ак Барса» Митчелла Миллера перед вторым голом ярославского клуба в пятом матче финала Кубка Гагарина. Сурин проезжал по зоне соперника и столкнулся с американским защитником, который рухнул на лёд. Через несколько секунд «Локомотив» забил победный гол.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
19 мая 2026, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Фрейз (Паник, Береглазов) – 28:35 (5x5)     2:0 Кирьянов (Гернат) – 30:00 (5x5)     3:0 Фрейз (Паник, А. Радулов) – 42:25 (5x5)     4:0 Каюмов – 56:19 (en)     4:1 Хмелевски – 58:27 (5x3)    

«Проезжал, понял, что кого-то задел, но даже не обратил внимание, кто это. Я даже вообще не понял, откуда он там выкатился. А потом уже всё, играли по ситуации — и Кирьянов забил», — передаёт слова Сурина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

