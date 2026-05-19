Каюмов: «Локомотиву» надо продолжать гнуть свою линию, продолжать играть в свой хоккей

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов высказался о победе в пятом матче серии финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (4:1, 3-2).

«Эмоции, конечно, положительные. Сейчас немного порадуемся и будем готовиться к следующей игре.

Без разницы, как забиваю — в пустые, не в пустые [ворота]. Самое главное — командный результат. Отсутствие Георгия Иванова, конечно, большая потеря для нас, но будем за него биться. Надо продолжать гнуть свою линию, продолжать играть в свой хоккей. Хорошо сегодня начали и хорошо закончили. Это самое главное», — передаёт слова Каюмова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Шестой матч серии состоится в Казани 21 мая.