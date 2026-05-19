Каюмов: «Локомотиву» надо продолжать гнуть свою линию, продолжать играть в свой хоккей
Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов высказался о победе в пятом матче серии финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (4:1, 3-2).
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
19 мая 2026, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Фрейз (Паник, Береглазов) – 28:35 (5x5) 2:0 Кирьянов (Гернат) – 30:00 (5x5) 3:0 Фрейз (Паник, А. Радулов) – 42:25 (5x5) 4:0 Каюмов – 56:19 (en) 4:1 Хмелевски – 58:27 (5x3)
«Эмоции, конечно, положительные. Сейчас немного порадуемся и будем готовиться к следующей игре.
Без разницы, как забиваю — в пустые, не в пустые [ворота]. Самое главное — командный результат. Отсутствие Георгия Иванова, конечно, большая потеря для нас, но будем за него биться. Надо продолжать гнуть свою линию, продолжать играть в свой хоккей. Хорошо сегодня начали и хорошо закончили. Это самое главное», — передаёт слова Каюмова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Шестой матч серии состоится в Казани 21 мая.
