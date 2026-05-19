Венгрия разгромила сборную Великобритании в матче чемпионата мира по хоккею
Сегодня, 19 мая, прошёл матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Венгрии и Великобритании. Победу в игре одержали венгерские хоккеисты со счётом 5:0.
ЧМ-2026 . Группа A
19 мая 2026, вторник. 21:20 МСК
Венгрия
Окончен
5 : 0
Великобритания
1:0 Надь (Sarpatki) – 02:19 2:0 Сенгот (Хорват, Хорват) – 18:14 3:0 Тербоч – 23:31 (sh) 4:0 Тербоч (Хорват, Ортенски) – 53:24 5:0 Надь (Винце, Sarpatki) – 54:05
В составе Венгрии дублями отметились Кристиан Надь и Иштван Тербоч. Ещё один гол забил Доман Сенгот.
Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 команд, которые на групповом этапе разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A. Действующим чемпионом мира является сборная Соединённых Штатов Америки.
