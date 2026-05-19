Венгрия разгромила сборную Великобритании в матче чемпионата мира по хоккею

Сегодня, 19 мая, прошёл матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Венгрии и Великобритании. Победу в игре одержали венгерские хоккеисты со счётом 5:0.

В составе Венгрии дублями отметились Кристиан Надь и Иштван Тербоч. Ещё один гол забил Доман Сенгот.

Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 команд, которые на групповом этапе разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A. Действующим чемпионом мира является сборная Соединённых Штатов Америки.