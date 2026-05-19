Словакия обыграла Словению и одержала третью победу на чемпионате мира — 2026
Сегодня, 19 мая, во Фрибуре, Швейцария, завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Словении и Словакии. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали словацкие хоккеисты со счётом 5:4 по буллитам.
ЧМ-2026 . Группа B
19 мая 2026, вторник. 21:20 МСК
Словения
Окончен
4 : 5
Б
Словакия
0:1 Лишка (Росандич, Гайдош) – 01:20 1:1 Ограеншек (Тичар, Чошич) – 15:17 (pp) 1:2 Хромьяк (Чедерле, Гайдош) – 18:35 2:2 Тичар (Црнович, Маговац) – 21:17 2:3 Мешар (Штрбак, Княжко) – 25:46 2:4 Фашко-Рудаш (Лишка, Мешар) – 30:09 (pp) 3:4 Дрозг (Грегорц, Саболич) – 37:48 (pp) 4:4 Тичар (Дрозг, Грегорц) – 59:29 4:5 Мешар – 65:00
За сборную Словакии заброшенными шайбами отметились Адам Лишка, Мартин Хромьяк, Филип Мешар и Мартин Фашко-Рудаш. За словенскую национальную команду голы забили Кен Ограеншек, Рок Тичар (дубль) и Ян Дрозг.
Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая. Словения и Словакия выступают в группе B с командами Норвегии, Швеции, Дании, Канады, Италии и Чехии. Словацкая сборная одержала победы во всех трёх матчах.
