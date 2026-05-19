Словакия обыграла Словению и одержала третью победу на чемпионате мира — 2026

Сегодня, 19 мая, во Фрибуре, Швейцария, завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Словении и Словакии. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали словацкие хоккеисты со счётом 5:4 по буллитам.

За сборную Словакии заброшенными шайбами отметились Адам Лишка, Мартин Хромьяк, Филип Мешар и Мартин Фашко-Рудаш. За словенскую национальную команду голы забили Кен Ограеншек, Рок Тичар (дубль) и Ян Дрозг.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая. Словения и Словакия выступают в группе B с командами Норвегии, Швеции, Дании, Канады, Италии и Чехии. Словацкая сборная одержала победы во всех трёх матчах.