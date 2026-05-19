Каюмов оценил победу «Локомотива» в пятом матче серии финала с «Ак Барсом»
Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов оценил победу в пятом матче серии финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (4:1, 3-2).
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
19 мая 2026, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Фрейз (Паник, Береглазов) – 28:35 (5x5) 2:0 Кирьянов (Гернат) – 30:00 (5x5) 3:0 Фрейз (Паник, А. Радулов) – 42:25 (5x5) 4:0 Каюмов – 56:19 (en) 4:1 Хмелевски – 58:27 (5x3)
«Первый раз такое вижу, когда в финале такие горки. Концентрация нужна, от неё многое зависит. Красковского подбадривали, он нам сегодня помог, ему помогли. Здорово, что он вернулся в состав.
На удаление Паника должна была быть правильная реакция. По дороге никаких проблем, в поезде было очень комфортно — спишь, отдыхаешь, готовишься. Вопрос скорее в том, чтобы больше с семьёй времени провести», — передаёт слова Каюмова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Шестой матч серии состоится в Казани 21 мая.
