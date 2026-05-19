Каюмов оценил победу «Локомотива» в пятом матче серии финала с «Ак Барсом»

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов оценил победу в пятом матче серии финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (4:1, 3-2).

«Первый раз такое вижу, когда в финале такие горки. Концентрация нужна, от неё многое зависит. Красковского подбадривали, он нам сегодня помог, ему помогли. Здорово, что он вернулся в состав.

На удаление Паника должна была быть правильная реакция. По дороге никаких проблем, в поезде было очень комфортно — спишь, отдыхаешь, готовишься. Вопрос скорее в том, чтобы больше с семьёй времени провести», — передаёт слова Каюмова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Шестой матч серии состоится в Казани 21 мая.