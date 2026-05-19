Капитан «Ак Барса»: «Локомотив» лучше действовал везде, выиграл всю борьбу

Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко прокомментировал поражение в пятом матче серии финала Кубка Гагарина от «Локомотива» (1:4, 2-3) и отметил, что соперник превзошёл казанцев в борьбе за шайбу.

«Соперник лучше действовал везде, выиграл всю борьбу. Тяжело сказать, почему так вышло, возможно, были больше заряжены. Игра всё время идёт туда-сюда, больше такого быть не должно.

Большинство реализовали, это поможет на будущее. Не надо никаких подвигов, надо просто отдохнуть и подготовиться к следующему матчу. Дело не в речах сейчас, дело в игре. Надо выходить и выигрывать», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.