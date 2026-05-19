Капитан «Ак Барса»: «Локомотив» лучше действовал везде, выиграл всю борьбу
Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко прокомментировал поражение в пятом матче серии финала Кубка Гагарина от «Локомотива» (1:4, 2-3) и отметил, что соперник превзошёл казанцев в борьбе за шайбу.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
19 мая 2026, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Фрейз (Паник, Береглазов) – 28:35 (5x5) 2:0 Кирьянов (Гернат) – 30:00 (5x5) 3:0 Фрейз (Паник, А. Радулов) – 42:25 (5x5) 4:0 Каюмов – 56:19 (en) 4:1 Хмелевски – 58:27 (5x3)
«Соперник лучше действовал везде, выиграл всю борьбу. Тяжело сказать, почему так вышло, возможно, были больше заряжены. Игра всё время идёт туда-сюда, больше такого быть не должно.
Большинство реализовали, это поможет на будущее. Не надо никаких подвигов, надо просто отдохнуть и подготовиться к следующему матчу. Дело не в речах сейчас, дело в игре. Надо выходить и выигрывать», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
