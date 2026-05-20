Хартли — о победе «Локомотива»: наш игрок сказал, что Билялов уже еле дышит

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о победе в пятом матче финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (4:1, 3-2).

«Классная командная победа. Первый период был как у боксёров — разведка боем, команды особо не раскрывались, не желая допустить ошибку. Во втором мы взвинтили темп, начали наседать на ворота соперника до такой степени, что наш игрок, вернувшись на лавку, сказал, что Билялов уже еле дышит. Во втором периоде забили, повели в счёте, а в третьем довели матч до победы.

Что касается тройки Фрейза, во-первых, Паник проводит проводит феноменальный плей-офф, он доминирует. Может быть, со стороны этого не видно, но это так. Их связка с Радуловым и Фрейзом – хорошее сочетание, между ними есть химия.

Почему в финале команды забирают поочередно по матчу? Если бы я знал ответ на этот вопрос, у меня не было бы столько седых волос (улыбается). Идёт серия до четырёх побед — в одной игре ты можешь доминировать, а в следующей можешь стараться так же, но что-то не получится. Плюс есть соперник, который показывает характер и желание. Не думаю, что в хоккейном мире найдётся тот, кто даст ответ на этот вопрос», — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.