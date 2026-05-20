Хартли: травма Иванова оказалась серьёзной, он перенёс операцию

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли заявил, что нападающий Георгий Иванов получил травму по ходу серии финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» и перенёс операцию.
«Травма Иванова? К сожалению, она оказалась серьёзной, он перенёс операцию. Это большая потеря для нас. Но по ходу сезона мы говорили, что это возможность другому зайти в состав и показать себя. Красковский это сделал – он не играл больше месяца, но серьёзно работал на тренировках над физикой и игровыми качествами. Было видно, что и физически, и в плане чтения игры, понимания ситуации он выглядел хорошо. После игры ещё не было времени связаться с Георгием, до игры он записал мотивирующее видео для ребят. Он огромная часть команды. Думаю, что парни бились, в том числе и за него», — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.
- 20 мая 2026
