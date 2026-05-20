Хартли: травма Иванова оказалась серьёзной, он перенёс операцию

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли заявил, что нападающий Георгий Иванов получил травму по ходу серии финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» и перенёс операцию.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
19 мая 2026, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Фрейз (Паник, Береглазов) – 28:35 (5x5)     2:0 Кирьянов (Гернат) – 30:00 (5x5)     3:0 Фрейз (Паник, А. Радулов) – 42:25 (5x5)     4:0 Каюмов – 56:19 (en)     4:1 Хмелевски – 58:27 (5x3)    

«Травма Иванова? К сожалению, она оказалась серьёзной, он перенёс операцию. Это большая потеря для нас. Но по ходу сезона мы говорили, что это возможность другому зайти в состав и показать себя. Красковский это сделал – он не играл больше месяца, но серьёзно работал на тренировках над физикой и игровыми качествами. Было видно, что и физически, и в плане чтения игры, понимания ситуации он выглядел хорошо. После игры ещё не было времени связаться с Георгием, до игры он записал мотивирующее видео для ребят. Он огромная часть команды. Думаю, что парни бились, в том числе и за него», — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.

