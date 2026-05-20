Болельщики гнали «Локомотив» за Кубком, Кирьянов летел праздновать гол. Фото финала КХЛ

19 мая в Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл пятый матч финала Кубка Гагарина — 2026, в котором «Локомотив» принимал «Ак Барс». Победу праздновали хозяева со счётом 4:1. Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу ярославской команды.

Лучшие кадры матча «Локомотив» — «Ак Барс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Катерины Чистовой.

Счёт был открыт только во втором периоде. На 29-й минуте нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз забил первый гол. А через полторы минуты Никита Кирьянов удвоил преимущество хозяев. На старте третьего периода Фрейз оформил дубль, после чего голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов был заменён на Максима Арефьева. На 57-й минуте Артур Каюмов забросил четвёртую шайбу в пустые ворота. За полторы минуты до конца матча форвард «Ак Барса» Александр Хмелевски установил окончательный счёт – 4:1.

Шестой матч финальной серии состоится 21 мая в Казани.