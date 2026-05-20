Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«48 минут показывали фантастический хоккей». Воробьёв — об игре «Локо» в 5-м матче финала

«48 минут показывали фантастический хоккей». Воробьёв — об игре «Локо» в 5-м матче финала
Комментарии

Российский тренер Илья Воробьев высказался о пятом матче финальной серии Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и казанским «Ак Барсом» (4:1). Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив».

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
19 мая 2026, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Фрейз (Паник, Береглазов) – 28:35 (5x5)     2:0 Кирьянов (Гернат) – 30:00 (5x5)     3:0 Фрейз (Паник, А. Радулов) – 42:25 (5x5)     4:0 Каюмов – 56:19 (en)     4:1 Хмелевски – 58:27 (5x3)    

«В первые десять минут «Ак Барс» был лучше. «Локомотив» не нанёс ни одного броска, но затем включил турбо, чемпионский режим. 48 минут показывали фантастический хоккей — выиграли всю силовую борьбу и протыки», — сказал Воробьёв в эфире «Матч ТВ».

После данного матча счёт в серии стал 3-2 в пользу ярославской команды.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующий матчи серии состоится 21 мая в Казани.

Материалы по теме
Убедительная победа «Локомотива» в пятом матче финала КХЛ! «Ак Барс» на грани вылета
Live
Убедительная победа «Локомотива» в пятом матче финала КХЛ! «Ак Барс» на грани вылета
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android