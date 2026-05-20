«48 минут показывали фантастический хоккей». Воробьёв — об игре «Локо» в 5-м матче финала
Российский тренер Илья Воробьев высказался о пятом матче финальной серии Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и казанским «Ак Барсом» (4:1). Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив».
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
19 мая 2026, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Фрейз (Паник, Береглазов) – 28:35 (5x5) 2:0 Кирьянов (Гернат) – 30:00 (5x5) 3:0 Фрейз (Паник, А. Радулов) – 42:25 (5x5) 4:0 Каюмов – 56:19 (en) 4:1 Хмелевски – 58:27 (5x3)
«В первые десять минут «Ак Барс» был лучше. «Локомотив» не нанёс ни одного броска, но затем включил турбо, чемпионский режим. 48 минут показывали фантастический хоккей — выиграли всю силовую борьбу и протыки», — сказал Воробьёв в эфире «Матч ТВ».
После данного матча счёт в серии стал 3-2 в пользу ярославской команды.
Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующий матчи серии состоится 21 мая в Казани.
