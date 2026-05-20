Венгрия одержала самую крупную победу в своей истории на ЧМ в элитном дивизионе за 87 лет

Сборная Венгрии со счётом 5:0 разгромила национальную команду Великобритании в рамках группового этапа чемпионата мира 2026 и приблизилась к собственному рекорду в истории мирового первенства.

ЧМ-2026 . Группа A
19 мая 2026, вторник. 21:20 МСК
Венгрия
Окончен
5 : 0
Великобритания
1:0 Надь (Sarpatki) – 02:19     2:0 Сенгот (Хорват, Хорват) – 18:14     3:0 Тербоч – 23:31 (sh)     4:0 Тербоч (Хорват, Ортенски) – 53:24     5:0 Надь (Винце, Sarpatki) – 54:05    

Венгрия одержала самую крупную победу в своей истории на чемпионатах мира в элитном дивизионе с 1939 года. Тогда они обыграли национальную команду Бельгии со счётом 8:1.

Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 команд, которые на групповом этапе разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A. Действующим чемпионом мира является сборная Соединённых Штатов Америки.

