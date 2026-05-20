Венгрия одержала самую крупную победу в своей истории на ЧМ в элитном дивизионе за 87 лет

Сборная Венгрии со счётом 5:0 разгромила национальную команду Великобритании в рамках группового этапа чемпионата мира 2026 и приблизилась к собственному рекорду в истории мирового первенства.

Венгрия одержала самую крупную победу в своей истории на чемпионатах мира в элитном дивизионе с 1939 года. Тогда они обыграли национальную команду Бельгии со счётом 8:1.

Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 команд, которые на групповом этапе разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A. Действующим чемпионом мира является сборная Соединённых Штатов Америки.