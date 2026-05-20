«Возможно, будет седьмой матч». Илья Воробьёв — о финальной серии Кубка Гагарина

Российский тренер Илья Воробьев выразил надежду, что «Ак Барс» может выиграть у «Локомотива» шестой матч финальной серии Кубка Гагарина.

«В этой серии тенденция — на поражения команды хорошо реагируют. Это даёт шанс, что «Ак Барс» выиграет шестой матч. Возможно, будет седьмой матч», — сказал Воробьёв в эфире «Матч ТВ».

В пятом матче финальной серии Кубка Гагарина ярославский «Локомотивом» обыграл казанский «Ак Барс» со счётом 4:1. Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив».

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу ярославской команды.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующий матч серии состоится 21 мая в Казани.

