Расписание финала плей-офф МХЛ на 20 мая 2026 года

Сегодня, 20 мая, пройдёт четвёртый матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026 между МХК «Спартак» и «Локо». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня. Текущий счёт в серии — 2-1 в пользу красно-белых.

Расписание матча плей-офф МХЛ на 20 мая 2026 года (время московское):

19:00. МХК «Спартак» – «Локо».

Следующие матчи серии состоятся 22, 24*, 26* мая.

* — при необходимости.

Финальная серия пройдёт до четырёх побед. Отметим, что для красно-белых это второй финал МХЛ подряд. Именно они являются действующими обладателями Кубка Харламова. МХК «Локо» в последний раз доходил до финала в сезоне-2023/2024, однако уступил трофей «СКА-1946».