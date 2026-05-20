США — Германия: во сколько начало матча ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 20 мая, состоится матч группы B в рамках чемпионата мира — 2026, в котором встретятся сборные США и Германии. Игра начнётся в 21:20 мск. Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале «Матч Игра».

Всего на чемпионате мира 2026 года сыграют 16 команд, которые на групповом этапе разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A. Действующим чемпионом мира является сборная США.

Напомним, сборная России не сыграет на турнире из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Россияне не выступают на чемпионатах мира с 2022 года.