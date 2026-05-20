Сергей Брылин займёт новую должность в «Нью-Джерси»

Тренер «Нью-Джерси Дэвилз», трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин займёт новую должность в клубе. Об этом сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.

«Нью-Джерси Девилз» объявляет, что тренер вратарей Дэйв Рогальски освобождён от занимаемой им должности. Кроме того, помощник тренера Сергей Брылин займёт новую должность в клубе. Начался поиск кандидатов на эти должности», — сказано в сообщении пресс-службы «дьяволов».

Сергею Брылину 52 года, в «Нью-Джерси» он работает с 2022-го. Прежде российский специалист трудился в клубах «Ютика Кометс», «Бингемтон Дэвилз» и «Олбани Дэвилз».