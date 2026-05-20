В «Вегасе» признали вину Джона Тортореллы за пропуск пресс-конференции
Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккриммон прокомментировал пропуск главным тренером команды Джоном Тортореллой пресс-конференции после шестой игры с «Анахайм Дакс» (5:1) в четвертьфинале Кубка Стэнли. НХЛ оштрафовала специалиста за это на $ 100 тыс.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
15 мая 2026, пятница. 04:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Марнер (Карлссон, Теодор) – 01:02 0:2 Хауден (Марнер) – 08:30 (sh) 0:3 Теодор (Гертл) – 17:19 (pp) 1:3 Гранлунд (Терри, Карлссон) – 32:46 (pp) 1:4 Дорофеев (Барбашёв) – 42:52 1:5 Дорофеев (Андерссон, Ханифин) – 53:32
«Выигрывая серию, вы получаете возможность укрепить связь с фан-базой. Мы упустили такую возможность, так как Джон отсутствовал на пресс-конференции, где бы мог дать послематчевые комментарии. Это вина Джона, что он этого не сделал. И моя вина как генерального менеджера. Объяснить это тяжело. Мы можем лишь признать свою ошибку и заверить вас, что это больше не повторится», — приводит слова Маккриммона журналист Ханна Киркель в социальной сети X.
