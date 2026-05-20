В «Вегасе» признали вину Джона Тортореллы за пропуск пресс-конференции

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккриммон прокомментировал пропуск главным тренером команды Джоном Тортореллой пресс-конференции после шестой игры с «Анахайм Дакс» (5:1) в четвертьфинале Кубка Стэнли. НХЛ оштрафовала специалиста за это на $ 100 тыс.

«Выигрывая серию, вы получаете возможность укрепить связь с фан-базой. Мы упустили такую возможность, так как Джон отсутствовал на пресс-конференции, где бы мог дать послематчевые комментарии. Это вина Джона, что он этого не сделал. И моя вина как генерального менеджера. Объяснить это тяжело. Мы можем лишь признать свою ошибку и заверить вас, что это больше не повторится», — приводит слова Маккриммона журналист Ханна Киркель в социальной сети X.