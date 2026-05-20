Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Вегасе» признали вину Джона Тортореллы за пропуск пресс-конференции

В «Вегасе» признали вину Джона Тортореллы за пропуск пресс-конференции
Комментарии

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккриммон прокомментировал пропуск главным тренером команды Джоном Тортореллой пресс-конференции после шестой игры с «Анахайм Дакс» (5:1) в четвертьфинале Кубка Стэнли. НХЛ оштрафовала специалиста за это на $ 100 тыс.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
15 мая 2026, пятница. 04:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Марнер (Карлссон, Теодор) – 01:02     0:2 Хауден (Марнер) – 08:30 (sh)     0:3 Теодор (Гертл) – 17:19 (pp)     1:3 Гранлунд (Терри, Карлссон) – 32:46 (pp)     1:4 Дорофеев (Барбашёв) – 42:52     1:5 Дорофеев (Андерссон, Ханифин) – 53:32    

«Выигрывая серию, вы получаете возможность укрепить связь с фан-базой. Мы упустили такую возможность, так как Джон отсутствовал на пресс-конференции, где бы мог дать послематчевые комментарии. Это вина Джона, что он этого не сделал. И моя вина как генерального менеджера. Объяснить это тяжело. Мы можем лишь признать свою ошибку и заверить вас, что это больше не повторится», — приводит слова Маккриммона журналист Ханна Киркель в социальной сети X.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android