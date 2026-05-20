Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Горбенко объяснил, за счёт чего «Локомотив» обыграл «Ак Барс» в финале Кубка Гагарина

Горбенко объяснил, за счёт чего «Локомотив» обыграл «Ак Барс» в финале Кубка Гагарина
Комментарии

Бывший тренер клубов КХЛ Игорь Горбенко высказался по итогам пятого матча финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Локомотивом». Прошедшая накануне встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу ярославцев.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
19 мая 2026, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Фрейз (Паник, Береглазов) – 28:35 (5x5)     2:0 Кирьянов (Гернат) – 30:00 (5x5)     3:0 Фрейз (Паник, А. Радулов) – 42:25 (5x5)     4:0 Каюмов – 56:19 (en)     4:1 Хмелевски – 58:27 (5x3)    

— Пятый матч при счёте 2-2 – ключевой в сериях плей-офф и особенно в финалах?
— Да, при равенстве в серии пятая игра – очень серьёзная. Она определяет того, кто будет припёрт к стенке, и того, кто получает совсем рядом с Кубком и немного воздуха, и право на ошибку.

— За счёт чего «Локомотив» это право заработал?
— Всё решили мелочи – и второй период, когда при дальней скамейке цена даже мельчайшего эпизода становится ещё выше. При дальней скамейке команда должна работать как часы, каждый сбой любой стрелки, даже секундной — наказывается. «Локомотив» даже не отыграл, а отработал второй период безупречно. Нагрузка с защитников была снята, форварды доставляли шайбу глубоко в зону соперника, каждая смена состава была продуманной, без пожара.

Об «Ак Барсе» этого не скажешь. Форварды не дорабатывали, были длинные смены, на защитников Казани садились. Удаление за нарушение численного состава – это в такой ситуации не случайность. А показатель того, что команда работает под давлением, игроки перегружены, их заставляют ошибаться, в том числе на сменах. Или ещё деталь. Идёт силовой приём – и у защитника «Ак Барса» слетает шлем. Он вынужден тут же смениться – чтобы избежать удаления, а кто-то из партнёров по обороне получает дополнительную нагрузку. Вроде бы мелочь – ты забыл затянуть шлем, но она сразу отражается не только на тебе, но и на всей команде, — приводит слова Горбенко Russia-Hockey.ru.

Материалы по теме
«Локомотив» — в шаге от второго Кубка Гагарина подряд! «Ак Барс» теперь приговорён?
«Локомотив» — в шаге от второго Кубка Гагарина подряд! «Ак Барс» теперь приговорён?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android