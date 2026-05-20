Горбенко объяснил, за счёт чего «Локомотив» обыграл «Ак Барс» в финале Кубка Гагарина

Бывший тренер клубов КХЛ Игорь Горбенко высказался по итогам пятого матча финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Локомотивом». Прошедшая накануне встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу ярославцев.

— Пятый матч при счёте 2-2 – ключевой в сериях плей-офф и особенно в финалах?

— Да, при равенстве в серии пятая игра – очень серьёзная. Она определяет того, кто будет припёрт к стенке, и того, кто получает совсем рядом с Кубком и немного воздуха, и право на ошибку.

— За счёт чего «Локомотив» это право заработал?

— Всё решили мелочи – и второй период, когда при дальней скамейке цена даже мельчайшего эпизода становится ещё выше. При дальней скамейке команда должна работать как часы, каждый сбой любой стрелки, даже секундной — наказывается. «Локомотив» даже не отыграл, а отработал второй период безупречно. Нагрузка с защитников была снята, форварды доставляли шайбу глубоко в зону соперника, каждая смена состава была продуманной, без пожара.

Об «Ак Барсе» этого не скажешь. Форварды не дорабатывали, были длинные смены, на защитников Казани садились. Удаление за нарушение численного состава – это в такой ситуации не случайность. А показатель того, что команда работает под давлением, игроки перегружены, их заставляют ошибаться, в том числе на сменах. Или ещё деталь. Идёт силовой приём – и у защитника «Ак Барса» слетает шлем. Он вынужден тут же смениться – чтобы избежать удаления, а кто-то из партнёров по обороне получает дополнительную нагрузку. Вроде бы мелочь – ты забыл затянуть шлем, но она сразу отражается не только на тебе, но и на всей команде, — приводит слова Горбенко Russia-Hockey.ru.