Защитник «Колорадо» Кейл Макар может пропустить полуфинал Кубка Стэнли с «Вегасом»

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар может пропустить первый полуфинальный матч Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс», который пройдёт в ночь на 21 мая. Об этом сообщает Reuters. По данным источника, Кейл пропустил уже три занятия команды, а главный тренер команды ни подтвердил, ни опроверг опасения по поводу того, что Макар может не попасть в заявку на игру с «Вегасом».

Ранее по ходу плей-офф Национальной хоккейной лиги 27-летний канадец также пропускал тренировки, из-за чего возникли предположения, что он не совсем здоров.

В девяти играх в текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Макара 5 (четыре+один) очков.