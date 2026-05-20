Известный тренер Андрей Назаров высказался о ходе финальной серии КХЛ между «Локомотивом» и «Ак Барсом». На данный момент счёт в серии — 3-2 в пользу ярославцев. Накануне «Локомотив» обыграл «Ак Барс» 4:1.

«Финальная серия Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» подошла к самому интересному моменту. У казанцев больше нет права на ошибку, но и ярославцам нужно забрать четвёртый матч, так что заранее медали ни на кого надевать не надо. Мы наблюдаем, как два огромных грузовика из КХЛ, заправленных лучшим в мире топливом, мчатся к желанному результату. Всё решится на льду, пусть победит сильнейший.

Отдельно хочется отметить отличный показ матчей по нашему спортивному телевидению, а также аншлаги на трибунах. Увы, не обходится без спекулянтов, но хочется верить, что добропорядочные болельщики всё же смогли купить билеты не по завышенным, а по адекватным ценам. Наверное, нейтральный зритель ждёт семь игр, так что посмотрим, как пройдёт шестая игра в Казани. Встречаются два равных соперниках, может случиться абсолютно всё», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.