Главная Хоккей Новости

Андрей Назаров высказался о ходе финальной серии КХЛ между «Локомотивом» и «Ак Барсом»

Известный тренер Андрей Назаров высказался о ходе финальной серии КХЛ между «Локомотивом» и «Ак Барсом». На данный момент счёт в серии — 3-2 в пользу ярославцев. Накануне «Локомотив» обыграл «Ак Барс» 4:1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
19 мая 2026, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Фрейз (Паник, Береглазов) – 28:35 (5x5)     2:0 Кирьянов (Гернат) – 30:00 (5x5)     3:0 Фрейз (Паник, А. Радулов) – 42:25 (5x5)     4:0 Каюмов – 56:19 (en)     4:1 Хмелевски – 58:27 (5x3)    

«Финальная серия Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» подошла к самому интересному моменту. У казанцев больше нет права на ошибку, но и ярославцам нужно забрать четвёртый матч, так что заранее медали ни на кого надевать не надо. Мы наблюдаем, как два огромных грузовика из КХЛ, заправленных лучшим в мире топливом, мчатся к желанному результату. Всё решится на льду, пусть победит сильнейший.

Отдельно хочется отметить отличный показ матчей по нашему спортивному телевидению, а также аншлаги на трибунах. Увы, не обходится без спекулянтов, но хочется верить, что добропорядочные болельщики всё же смогли купить билеты не по завышенным, а по адекватным ценам. Наверное, нейтральный зритель ждёт семь игр, так что посмотрим, как пройдёт шестая игра в Казани. Встречаются два равных соперниках, может случиться абсолютно всё», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

