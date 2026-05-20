КХЛ готова пересмотреть формат сезона в случае допуска россиян на международную арену

Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов заявил, что Континентальная хоккейная лига готова к тому, чтобы изменить формат сезона в случае возвращения сборных России на международные соревнования. Из-за отстранения россиян КХЛ увеличила количество матчей для каждого клуба в регулярном чемпионате, а также перенесла начало плей-офф на месяц вперёд.

«КХЛ к этому уже готова. Все наши соглашения с КХЛ содержат в себе оговорку на случай возвращения сборных России на большие турниры, включая чемпионаты мира и Олимпийские игры. Прямо вот сейчас сказать, как именно это будет, я не могу, но мы об этом договаривались, и у нас это всё есть в планах. То есть как только мы возвращаемся, мы пересматриваем наши договорённости, в том числе и о том, в каких турнирах сборная участвует, сроки освобождения игроков для подготовки на чемпионат мира и так далее», — приводит слова Курбатова ТАСС.