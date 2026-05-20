Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

КХЛ готова пересмотреть формат сезона в случае допуска россиян на международную арену

КХЛ готова пересмотреть формат сезона в случае допуска россиян на международную арену
Комментарии

Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов заявил, что Континентальная хоккейная лига готова к тому, чтобы изменить формат сезона в случае возвращения сборных России на международные соревнования. Из-за отстранения россиян КХЛ увеличила количество матчей для каждого клуба в регулярном чемпионате, а также перенесла начало плей-офф на месяц вперёд.

«КХЛ к этому уже готова. Все наши соглашения с КХЛ содержат в себе оговорку на случай возвращения сборных России на большие турниры, включая чемпионаты мира и Олимпийские игры. Прямо вот сейчас сказать, как именно это будет, я не могу, но мы об этом договаривались, и у нас это всё есть в планах. То есть как только мы возвращаемся, мы пересматриваем наши договорённости, в том числе и о том, в каких турнирах сборная участвует, сроки освобождения игроков для подготовки на чемпионат мира и так далее», — приводит слова Курбатова ТАСС.

Материалы по теме
Андрей Назаров высказался о ходе финальной серии КХЛ между «Локомотивом» и «Ак Барсом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android