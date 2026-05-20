«Коллег не обсуждаю». Горбенко — об осторожной игре «Ак Барса» в финале Кубка Гагарина

Бывший тренер клубов КХЛ Игорь Горбенко ответил на вопрос, почему «Ак Барс» играет очень осторожно в финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом». На данный момент счёт в серии — 3-2 в пользу ярославцев. Накануне «Локомотив» обыграл «Ак Барс» (4:1) в пятом матче серии.

— Иногда кажется, что «Ак Барс» играет слишком осторожно – и не реализует свой потенциал. Тренерская ошибка?

— Коллег не обсуждаю. Да, Казань играет очень рационально, где-то, возможно, ей не хватает агрессии. Но при этом нужно учесть, соперник какого уровня выходит против «Ак Барса» на лёд. Серия очень напряжённая – и где-то Казани не хватает эмоций. Пятый матч это показал. Две-три игры можно выдать на эмоциях, как например, второй и четвёртый матчи финала, когда «Ак Барс» сыграл очень сильно и победил. Но на дистанции обычно выигрывает система. А она отработана у Ярославля.

— Откуда эта система взялась?

— Работа многих лет. У ярославского хоккея хороший фундамент, качественно работает молодёжная школа. Плюс на протяжении шести-семи лет свой вклад в развитие «Локомотива» внесли штабы Дмитрия Квартальнова и Игоря Никитина, оба не были временщиками, работали серьёзно, стратегически, с активным привлечением молодёжи. На этом фундаменте построил команду и штаб Боба Хартли, — приводит слова Горбенко Russia-Hockey.ru.