КХЛ объявила имена претендентов на награду лучшему новичку сезона

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги объявила имена претендентов на награду лучшему новичку сезона имени Алексея Черепанова. Так, за приз поборются нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский, нападающие Матвей Поляков (СКА) и Михаил Фёдоров («Металлург»). Обладатель премии имени Черепанова определится голосованием клубов.

Александр Жаровский провёл 69 матчей и набрал 44 (16+28) очка. Михаил Фёдоров в 66 играх набрал 16 (девять+семь) очков, на счету Матвея Полякова 68 матчей и 29 (16+13) очков. Церемония закрытия сезона КХЛ пройдёт 28 мая 2026 года.

Обладателями награды имени Черепанова становились Илья Проскуряков, Анатолий Никонцев, Павел Здунов, Дмитрий Лугин, Валерий Ничушкин, Андрей Василевский, Максим Мамин, Артем Аляев, Владимир Ткачев, Виталий Кравцов, Илья Коновалов, Артем Галимов, Егор Чинахов, Арсений Грицюк, Никита Гребёнкин, Илья Набоков и Иван Демидов.

