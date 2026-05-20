Мэттью Ткачук прибыл в расположение сборной США, участвующей на ЧМ-2026

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук прибыл в расположение сборной США, участвующей на чемпионате мира — 2026. Об этом сообщает USA Hockey. По данным источника, форвард приземлился в Цюрихе сегодня утром и успел принять участие в тренировочном процессе национальной команды.

Сборная США после трёх матчей чемпионата мира — 2026 набрала три очка и занимает пятое место в турнирной таблице группы A. Сегодня, 20 мая, американцы сыграют с Германией. Начало матча — в 21:20 мск.

Отметим, что в случае победы на чемпионате мира Ткачук пополнит «Тройной золотой клуб» — список игроков, выигравших золото чемпионата мира, зимних Олимпийских игр и Кубок Стэнли в НХЛ.