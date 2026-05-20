Дмитрий Курбатов: на заседании совета ИИХФ только один человек голосовал за Россию

Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов рассказал, что на предыдущих заседаниях совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) по вопросам, касающимся допуска россиян, за голосовал только один человек. Напомним, совет ИИХФ с 2022 года продлевает отстранение сборных России и Беларуси от международных турниров. Члена совета Павла Буре не допускают до обсуждения этого вопроса.

«Вопрос в том, что, если посмотреть устав, там больше коллегиальности. К сожалению, так сложилось, что по факту он (президент ИИХФ Люк Тардиф. — Прим. «Чемпионата») больше влияет, чем должен, и нам это не нравится. Все решения по нашему отстранению в ИИХФ принимали коллегиально и за нас голосовал только один член совета», — приводит слова Курбатова ТАСС.