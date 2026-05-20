Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дмитрий Курбатов: на заседании совета ИИХФ только один человек голосовал за Россию

Дмитрий Курбатов: на заседании совета ИИХФ только один человек голосовал за Россию
Комментарии

Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов рассказал, что на предыдущих заседаниях совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) по вопросам, касающимся допуска россиян, за голосовал только один человек. Напомним, совет ИИХФ с 2022 года продлевает отстранение сборных России и Беларуси от международных турниров. Члена совета Павла Буре не допускают до обсуждения этого вопроса.

«Вопрос в том, что, если посмотреть устав, там больше коллегиальности. К сожалению, так сложилось, что по факту он (президент ИИХФ Люк Тардиф. — Прим. «Чемпионата») больше влияет, чем должен, и нам это не нравится. Все решения по нашему отстранению в ИИХФ принимали коллегиально и за нас голосовал только один член совета», — приводит слова Курбатова ТАСС.

Материалы по теме
ФХР подала апелляцию в CAS на отказ Международной федерации хоккея допускать россиян
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android