Илья Воробьёв — о финале Кубка Гагарина: в первые 10 минут «Ак Барс» был лучше
Российский тренер Илья Воробьёв высказался по итогам пятого матча финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Локомотивом». Прошедшая накануне встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу ярославцев.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
19 мая 2026, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Фрейз (Паник, Береглазов) – 28:35 (5x5) 2:0 Кирьянов (Гернат) – 30:00 (5x5) 3:0 Фрейз (Паник, А. Радулов) – 42:25 (5x5) 4:0 Каюмов – 56:19 (en) 4:1 Хмелевски – 58:27 (5x3)
«В первые 10 минут «Ак Барс» был лучше. «Локомотив» не нанёс ни одного броска, но затем включил турбо, чемпионский режим. 48 минут показывали фантастический хоккей — выиграли всю силовую борьбу и протыки», — сказал Воробьёв в эфире «Матч ТВ».
Счёт в серии стал 3-2 в пользу ярославской команды. Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующий матч серии состоится 21 мая в Казани. Начало — в 19:30 мск.
