Илья Воробьёв — о финале Кубка Гагарина: в первые 10 минут «Ак Барс» был лучше

Российский тренер Илья Воробьёв высказался по итогам пятого матча финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Локомотивом». Прошедшая накануне встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу ярославцев.

«В первые 10 минут «Ак Барс» был лучше. «Локомотив» не нанёс ни одного броска, но затем включил турбо, чемпионский режим. 48 минут показывали фантастический хоккей — выиграли всю силовую борьбу и протыки», — сказал Воробьёв в эфире «Матч ТВ».

Счёт в серии стал 3-2 в пользу ярославской команды. Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующий матч серии состоится 21 мая в Казани. Начало — в 19:30 мск.