Горбенко объяснил, в чём заключается шанс «Ак Барса» в финале Кубка Гагарина

Бывший тренер клубов КХЛ Игорь Горбенко рассказал, в чём заключается шанс «Ак Барса» в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом». На данный момент счёт в серии — 3-2 в пользу ярославцев. Шестая игра пройдёт 21 мая в Казани.

— Ваш прогноз на развитие серии.

— Шестой матч у «Ак Барса» — на выживание. Ясно, что пересидеть соперника в обороне не получится, тем более дома, где болельщики погонят тебя вперёд. Думаю, шанс «Ак Барса» в том, чтобы максимально агрессивно начать – и сразу взять инициативу в свои руки. «Локомотив» не так силён, когда приходится раскрываться и отыгрываться. Если опять пойдут осторожные шахматы, на системности Ярославль возьмёт своё, — приводит слова Горбенко Russia-Hockey.ru.