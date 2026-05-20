Защитник «Торпедо» Силаев с большой долей вероятности перейдёт в «Нью-Джерси»

Защитник «Торпедо» Силаев с большой долей вероятности перейдёт в «Нью-Джерси»
Агент хоккеиста нижегородского «Торпедо» Антона Силаева Алексей Дементьев сообщил, что защитник с большой долей вероятности подпишет контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз». Силаев был выбран «Нью-Джерси» на драфте НХЛ 2024 года под общим 10-м номером. Контракт 20-летнего игрока с «Торпедо» истекает в конце мая.

«С большой долей вероятности контракт с клубом НХЛ «Нью-Джерси» будет заключён. Есть вещи, которые должны быть сделаны вовремя. И после подписания двухлетнего контракта в России через эти два сезона в «Нью-Джерси» может сложиться совершенно другая ситуация.

На текущий момент этот клуб обладает огромным количеством молодых перспективных хоккеистов, команда находится в стадии перестройки», — приводит слова Силаева ТАСС.

